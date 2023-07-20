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Güncel
AA 20.07.2023 17:09

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı esnafı gelecekten umutlu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'nın esnafı, onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete başladıkları çarşıda geleceğe umutla bakıyor.

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı esnafı gelecekten umutlu

Depremde çok sayıda işletmenin zarar gördüğü çarşıdaki esnaf, onarım çalışmaları tamamlanan dükkanlarında mesaiye devam ediyor.

Giyimden gıdaya, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çok sayıda işletmenin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar alışveriş yapıyor.

Çarşı esnafından Kazım Siper, depremin anlatılamayacak büyüklükte olduğunu söyledi. Depremde iş yerinin zarar gördüğünü belirten Siper, "Bu çarşı Antakya'nın ana merkezi. Burada ilk etapta 5-10 esnaf dükkanını açtı. Şimdi canlandı. Antakya'ya gelenler çoğaldı. Allah'a şükür iş var. İnsanlar canlarını kaybetti ama hayat devam edecek. Bizim başka memleketimiz, başka bayrağımız, başka devletimiz yok. Devletimiz bizi düşünüyor, her şeyi yapıyor" dedi.

"Biz yıkılmadık, ayaktayız"

Tel kadayıf imalatçısı Galip Bostancı da depremin ardından iki ay başka şehirde kaldığını, sonrasında yeniden memleketine döndüğünü ifade etti.

Döndüğünde hiçbir iş yapmadan çadırda oturmak yerine tekrar işinin başına geçtiğini belirten Bostancı, "Evlerimiz yıkıldı, çadırda kalıyoruz ama biz yıkılmadık, ayaktayız. Bunu herkese bildiriyoruz. Devletimizden biraz yardımla Antakya'yı eski haline getireceğimizden emin olabilirsiniz. Allah hiç kimseye böyle acılar vermesin. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin" diye konuştu.

"Yavaş yavaş işler düzeliyor"

Esnaf Mehmet Zeki Bilecik de deprem nedeniyle çarşıda büyük hasar oluştuğunu, onarımın ardından dükkanlarını açtıklarını söyledi.

Bilecik, "Ufak çaplı da olsa iş oluyor. Yavaş yavaş işler düzeliyor. Çok kişi dükkanı bıraktı gitti ama biz bırakmadık. Antakya'mız güzelleşsin diye çalışıyoruz" dedi.

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