İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili takibe aldı.

Arsuz ilçe merkezinde durdurulan araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke bulundu.

Polis ekiplerince M.V.T, E.K, D.A. ile M.B. gözaltına alındı.