Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antakya, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler, farlarını açarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik polisleri, kavşaklar ile ana arterlerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri için uyardı.
Etiketler: Hatay Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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