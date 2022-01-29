Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte para operasyonu
Hatay'ın Defne ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren kişilere yönelik çalışma kapsamında Harbiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 9 sahte 100 Türk lirası, 1 sahte 100 dolar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte Para Uyuşturucu
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