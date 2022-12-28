Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesindende sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye sahipsiz köpekler saldırdı.
Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sebahattin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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