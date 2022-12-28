Zonguldak TÜİK verilerine göre 2021 yılında 21 bin 991 göç verdi. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 6 bin 480 ile ilk sırada yer aldı.

2021 yılı net göç ve net göç hızı da açıklandı. Buna göre Zonguldak'ın toplam nüfusu 589 bin 684 olarak açıklandı.

Aldığı göç 20 bin 883 olurken verdiği göç 21 bin 991 oldu.