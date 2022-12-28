Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde kontrol noktaları oluşturularak, uygulama yapıldı. Uygulamada, 300 araç ve 622 kişi denetlendi.

Araçlar ve şüphelilerin üst aramasında 72,06 gram esrar, 6,24 gram metamfetamin, 5,50 gram skunk ve 3 gram sentetik ecza ile 2 tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, "Kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bir şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 araç trafikten men edildi.