Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da geniş çaplı operasyon: 18 kişiye ceza kesildi
[arşiv haber, AA]
Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımı engellemeye yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Çankırı'da 18 kişiye toplam 70 bin 69 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Çankırı Valiliğinin yazılı açıklamasında, araç içinde uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik 24 Aralık'ta ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 116 personelle 15 ayrı noktada uygulama yapıldığı söylendi.
Uygulamada 1143 kişinin üst araması ve GBT sorgusu yapıldığı, 554 aracın incelendiği belirtilen açıklamada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 1 balta, 1 çivili sopa, 28 sentetik ecza hapı, 0,84 gram bonzai, 1800 dolu makaron, 2 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği, 2 aranan şahıs ve 1 Irak uyruklu kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.
Bu kapsamda 18 kişiye çeşitli suçlardan toplam 70 bin 69 lira para cezası uygulandığı, 4 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
Etiketler: Çankırı Uyuşturucu
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