Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de "Üniversiteni Keşfet Fuarı" düzenlendi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çağdaş Eğitim Koleji iş birliği ile "Üniversiteni Keşfet Fuarı" gerçekleştirildi.
Çağdaş Eğitim Koleji yerleşkesindeki fuarda 17 üniversitenin sunumu yapıldı.
Fuara İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.
Fuarla ilgili açıklama yapan kolejin Eğitim Koordinatörü Adnan Taş, "İyi bir gelecek, doğru bir üniversite ve bölümle mümkündür" mottosuyla düzenledikleri fuarda öğrencilerin tercih yapmak istedikleri üniversiteler ve bölümler hakkında doğru bilgiler edinebildiklerini ifade etti.
Etiketler: İzmir
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