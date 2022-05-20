Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 obje ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.
Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, demir çan, figürlü levha, taş üzerine işlenmiş 2 figürlü kitabe ve demir obje bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü H.G. emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
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