Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay’da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, yangının çıktığı alana Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 arazöz ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Söndürülen yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
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