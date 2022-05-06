Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA arşiv]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Uluçınar Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezinin teras katındaki kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.
Çıkış nedeni araştırılan yangın, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son Haberler
- 13:00
- 12:48
- 12:45
- 12:32
- 12:33
Sıradaki Haber
Ankara'da 1 kadının öldüğü silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz