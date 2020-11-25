Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Ali A. idaresindeki 33 CCK 27 plakalı hafif ticari araç, Soğuksu Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 9 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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