Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.
Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Etiketler: hatay yangın Antakya ilçesiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 16:00
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