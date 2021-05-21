Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Meydan Mahallesi yakınlarında denize giren S.T, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden çevredekiler S.T'yi denizden çıkarıldı.
S.T, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz