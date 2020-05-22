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Hatay'da bayram öncesi trafik denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde gerçekleştirdiği denetimde sürücülere trafik kurallarının olduğu broşürler dağıttı.
Trafik ekipleri aynı zamanda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve araç içi oturma düzenine uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
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