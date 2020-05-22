Köksal Ş. idaresindeki 11 EP 019 plakalı kamyonet, Metin O'nun (50) kullandığı 11 AAJ 147 plakalı yolcu midibüsü ve Erkan Ö. (34) yönetimindeki 11 AAP 506 plakalı otomobil, Sakarya-Bilecik yolundaki Gülümbe rampalarında çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Köksal Ş. ve aynı araçta bulunan Efe Ş, otomobil sürücüsü Erkan Ö. ile aynı araçtaki Davron Z. ve Hasan K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Sakarya-Bilecik kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araç geçişine açıldı.