Hatay'da alınan bilgiye göre, Kuyulu Mahallesi Basmahane Sokak'ta oturan Mustafa D. (33), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fatma D. ile tartıştı.

Tartışma üzerine anne Fatma D, evi terk ederek komşularına gitti.

Mustafa D, daha sonra kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Mustafa D'nin cesedine ulaştı.

Olay yerine gelen anne Fatma D. ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yanarak öldüğü belirtilen Mustafa D'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.