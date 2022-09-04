Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikametinde 4 bin 500 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gültepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 bin 500 sikke bulan polis, ev sahibi A.D'yi gözaltına aldı.
Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Hatay
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