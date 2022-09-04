Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, 1960'lı yıllarda kamyonla nakliyecilik yapan babasının yanında 10 yıl muavin olarak çalıştı.

Baba mesleğini sürdüren Mevlütoğulları, farklı marka kamyonlarla uzun yıllar birçok ülke ve kenti dolaştı.

Mesleğe başladığı ilk kamyonu unutamayan Mevlütoğulları, 1988'de babasıyla aynı marka bir kamyon almaya karar verdi.

Mevlütoğulları, aracı Bayburt'ta bulmasına rağmen sahibini satmaya bir türlü ikna edemedi.

12 yıldır saklıyor

Zekeriya Mevlütoğulları'nın aradan geçen 22 yıla rağmen unutamadığı kamyon, sahibinin vefatının ardından 2010'da çocukları tarafından satışa çıkarıldı. Mevlütoğulları, yıllar sonra da olsa 9 bin 232 kilometrede, tüm parçaları orijinal kamyon satın aldı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden iş yerinin yanındaki alanda tutuyor.

"Aracı görmek isteyenlere kapım her zaman açık"

Nakliyecilik yaparak 9 çocuk büyüten 65 yaşındaki Mevlütoğulları, muavinlik ve nakliyecilik işleriyle uğraştığı için çocuk yaşlardan beri kamyonlara merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca muavinlik yaptıktan sonra 1976 yılında ehliyet aldığını anlatan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. Askerden geldikten sonra şoför olarak yurt içi ve yurt dışına çalışmaya başladım. 1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım" dedi.

Bu marka ve model kamyonların, meraklılarının ilgisini çektiğini söyleyen Mevlütoğulları, aracını kesinlikle satmak istemediğini, görmek isteyenlere ise her zaman kapısının açık olduğunu vurguladı.