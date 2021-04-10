Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 160 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 160 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulundurulduğu belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda, 160 litre sahte içki, kaçak 300 paket sigara ve cinsel uyarıcı hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 6 kişi hakkında adli işlem başlattı.
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