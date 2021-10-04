Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.
Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Etiketler: Hatay Petrol Petrol Arama
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