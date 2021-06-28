Koronavirüsle mücadele kararlılıkla devam ederken bir yandan da aşılamalar hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı, genelge 81 İl valiliğine gönderildi.

[Grafik: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]

Tüm iş yerleri açılıyor

Buna göre, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Genelgeye göre, tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.

[Grafik: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]

Yeme-içme yerleri ve nikahlarda kişi sınırlaması kalkıyor

Yeme-içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.

Nikah, düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Ancak yeni karar alınıncaya kadar hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

Bazı ülkelere yönelik karantina kararı kaldırıldı

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulaması kaldırılıyor. Bu kişilerin Türkiye'ye girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli olacak.

Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek. Karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD­-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.