Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanacak
Mesleğinde birçok ilke imza atan duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
İstanbul'da yaşama veda eden büyük usta Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanacak.
Halit Kıvanç için ilk olarak, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneğinde tören düzenlenecek.
Kıvanç'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Törenlere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.
Etiketler: İstanbul
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