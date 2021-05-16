Haksız yere hapis yatan 2 siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek
Amerika Birleşik Devletleri'nde hapis cezası alan iki siyahinin suçsuz olduğu 31 yıl sonra ortaya çıktı. Haklarını aramak için yargıya başvuran iki üvey kardeşe toplamda 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.
1983’te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkum edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise sadece 15 yaşındaydı.
Gerçek suçlu açığa çıkınca serbest bırakılmışlardı
McCollum ve Brown, 1983’te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmışlardı.
Hapishanede yaşadıklarından etkilenen ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kardeşler tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişlerdi.
Kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu
31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyahi kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.
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