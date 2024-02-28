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Güncel
AA 28.02.2024 12:30

Hakkari'deki besiciler, yeni doğan kuzulara özenle bakıyor

Hakkari'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesi için çaba sarf ediyor.

Hakkari'deki besiciler, yeni doğan kuzulara özenle bakıyor

Hakkari'nin Kırkdağ köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerin mesaisi koyunların doğum yapmasıyla arttı.

Dünyaya gelen kuzuların bakımını yapan, ayrı ağıllarda tutan besiciler, sütle beslenebilmeleri için günün belli saatlerinde anneleriyle buluşturuyor.

Besici Recep Yiğit, zorluklarına rağmen hayvancılığı sevdiğini söyledi.

Kışın hayvancılık yapmanın zor olduğunu anlatan Yiğit, "Kırıkdağ köyünün Derecik Mahallesi'nde yaşıyorum. Hayvanların bakımı yapmazsak verim alamayız. Bunun için emek veriyoruz. Kuzuların doğması bizi mutlu etti. 10 Ocak'ta koyunlarımız doğmaya başladı. Büyük bir kısmı doğdu. Gün içinde hayvanların yemini vererek bakımlarını yapıyoruz. Zorluklarına rağmen hayvancılık yapmak zevkli. Kuzular dünyaya gelmesi, yaylaya çıkma, sağım ve kuzu kırkma dönemleri çok eğlenceli geçiyor." diye konuştu.

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