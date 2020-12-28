Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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