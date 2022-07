Kızılay Hakkari Derneği Şubesi vekaletle kurban bağışı almaya devam ediyor.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, ihtiyaç sahiplerini yerinde ziyaret ederek yapılan sosyal incelemeden sonra kişinin ve ailenin ihtiyaç analizi yapıldığını söyledi.

Başkan Bozkurt, `Yapılan ihtiyaç analizinden sonra gereken yardımlar imkan dahilinde yapılmaktadır. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarımızı yapmaktayız. Yardımlarımızı yaparken değerli bağışçılarımızdan aldığımız güçle bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Her yıl okul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi binlerce ailelerimize kadar giyim, kırtasiye, gıda paketleri, konserve kavurma, çocuklara oyuncaklar, hijyen malzemeleri ve nakdi destekler verilmektedir. Ramazan aylarında kendi mutfağımızdan binlerce insana iftar yemeği ulaştırarak sofralarını şenlendirmekteyiz. Sizlerden aldığımız bağış ve desteklerle önümüzdeki bir yıl boyunca yine ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yorulmadan koşacağız. Değerli Hakkarililer, Kurban Bayramı’na üç gün kaldı. Bu yıl Kurban Bayramı’nda keseceğiniz ve vekaletini hala veremediğiniz kurbanınız varsa Kızılay olarak bağışınızı almaya hazırız. Yapacağınız her bağış yine Hakkari'deki binlerce ihtiyaç sahibi insanımıza dönecek ve faydalanacaktır. Sizleri şubemizde misafir etmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, keseceğiz ve vekaletini verdiğiniz kurbanlarınızı da Allah kabul etsin` dedi.