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Güncel
İHA 03.10.2023 17:10

Hakkari'de okul servis şoförlerine eğitim

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Hakkari'de okul servis şoförlerine eğitim

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte öğrencilerin taşınması konusuna çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin de bu önemin farkına varması gerektiğini söyledi.

Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Tüm paydaş kurumlarımızla birlikte, temel amacımız taşıma yoluyla eğitime ve öğretime erişimlerini sağladığımız öğrencilerimizin güvenliğini azami düzeyde tutmak ve karayollarında, servis araç sürücülerini bilgilendirerek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak ve böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu (özellikle öğrenciler) ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın güven içinde taşınması, çocuklara karşı olan sevginize, ilginize, şefkat ve merhametinize bağlıdır. Bu yüzden, bu tür konuların detaylıca ele alınması, sıkıntıların giderilmesi ve çözüm kanallarının daha fazla işlevsel hale getirilmesi amacıyla yıl içerisinde, gerekli gördüğümüzde bugünkü gibi toplantılar ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de güvenli servis taşımacılığında her kişiye, her kurum ve kuruluşa görevler düştüğünü belirterek, sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundular. 

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