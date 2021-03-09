Dernekten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında yaklaşık 50 doğasever, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tahsis edilen araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen gruptakiler, 3 bin 50 rakımlı Çungur Tepesi'ne tırmandı.

Yaklaşık 2 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşan doğaseverler, zirve defterine isimlerini yazdı, beyaz örtünün oluşturduğu manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

Tırmanışa katılan kadın üyelere dernek yetkililerince gül dağıtıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, inancını ve kendine güvenlerini kaybetmeyen kadınların hayatın en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Şefkatli, merhametli ve sevgi dolu olmalarının kadınları her zaman güçlü kıldığını vurgulayan Ertunç, "Kadınlar istedikleri her şeyi başarıyla yapabilecek güçtedir. Denizlerin en derin sularında yüzebilir, dağların en yüksek zirvelerine çıkabilirler. Onlara yakışan da budur. Hayatları buyunca bütün zorluklara göğüs germiş ve dik durmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Güllü Biçer de dernek yetkililerine kendilerini unutmadıkları için teşekkür ederek, "Kış şartlarında dağcılığın zorluğu kadar güzelliğini de bu etkinlik sayesinde öğrenmiş olduk. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken spor yapma imkanı bulduk." dedi.