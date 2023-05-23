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Güncel
AA 23.05.2023 10:27

Hakkari'de doğaseverler Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüyüş yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, Cilo Dağları eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüyüş yaptı, poşetlerle karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Hakkari'de doğaseverler Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüyüş yaptı

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 40 kişilik grup, 4 bin 135 rakımlı Uludoruk ve buzulların bulunduğu dağların eteklerindeki vadiye çıktı.

Bir yandan doğanın canlandığı, çiçeklerin açmaya başladığı diğer yandan metrelerce karın bulunduğu bölgeyi gezip fotoğraf çeken doğaseverler, poşetlerle karda kayarak keyifli zaman geçirdi.

Dernek Başkanı Hakan Zanyar Aykut, 40 kişilik ekiple Cennet Cehennem Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Vadinin, buzulları, yüksek rakımlı dağları ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bıraktığını anlatan Aykut, "Bu sene erken geldiğimiz için buzul gölü ve şelale tam olarak açılmadı. Burada Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi de bulunuyor. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir yer. Biz de bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz. Kar ve buzullar üzerinde kaydık, halay çektik. Güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

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