Azerbaycan heyetinden Iğdır'daki kurumlara ziyaret

Türkiye-Azerbaycan birlik ve dostluk dayanışması çerçevesinde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Mili Meclisi Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Aliyev Adil Abişoğlu, Milli Meclis Milletvekili, Nahcivan Gençler Sandığı İcra Direktörü Guliyev Çebi Hüseyinoğlu, Nahcivan Ali Meclisi Milletvekili Profesör Bağirsoylu Hüseyin Gedurullahoğlu, beraberinde gazi, şehit yakını ve bazı bürokratların da bulunduğu bir heyet Iğdır'a geldi.

Dilucu Sınır Kapısı'ndan kara yoluyla Iğdır'a gelen heyet, Kılıçlar Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müzeyi gezen heyet, daha sonra anıta karanfiller bıraktı. Sonrasında ise şehitlerin ruhları için dua okundu.

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Mili Meclisi Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Aliyev Adil Abişoğlu; Iğdır'a heyete olarak resmi görüşmelerde bulunmak ve Türkiye ve Azerbaycan devletleri arasında olan münasebetlerin daha da yakınlaşması için geldiklerini söyledi.

Ermeni vahşetinin unutulmasının imkansız olduğunu söyleyen Abişoğlu, `Biz de bu istikamette öz kardeşlerimin yanındayız. Bugün ziyaret ettiğimiz bu soykırım anıtını da daha önce biliyorduk, ancak ilk kez ziyaret etmek fırsatını bulduk. Ermeni vahşiliğin kurbanlarına tek Iğdır'da değil, Azerbaycan ve bu bölgede rastlamak mümkündür. Ermeniler geçmişte ve günümüzde hep vahşi ve terörce saldırılarda bulunmuşlardır. Geçmişte burada, Karabağ'da, Hocalı'da yaptıkları soykırımı Azerbaycan ve Türkiye halkı hiçbir zaman unutmayacaktır` dedi.

Heyet daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret ederek Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'le bir araya geldi.