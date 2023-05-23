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Güncel
AA 23.05.2023 09:53

Kars'ta cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

Kars'taki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tekstil atölyesi açıldı. Cezaevinde kurulan tekstil atölyesiyle hükümlülerin topluma kazandırılması, iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. V

Kars'ta cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

Vali Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının artık sadece cezanın çekildiği bir yer olmadığını, aynı zamanda okul ve rehabilitasyon merkezi olarak önemli roller üstlendiğini söyledi.

Tekstil atölyesinde hükümlülerin sosyalleşme imkanı bulduğunu ifade eden Öksüz, `Buralarda dini hizmetler, manevi hizmetler, örgün ve yaygın eğitim programları verilmektedir. Sosyal faaliyetler, kütüphane, kurs gibi imkanlarla faaliyetler yürütülüyor. Hükümlülerimizi nitelikli iş gücü haline getirebilirsek, bunların daha sonra toplumsal yaşama uyumu, entegrasyonu da bir o kadar kolay olur ve üretme isteklerini geliştirmiş olarak topluma kazandırmış oluruz.` diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez de hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek amacıyla açık ceza infaz kurumunda çeşitli mesleki ve sosyal aktiviteler düzenlendiğini belirterek, `Bununla amaç, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra nitelikli iş gücü olarak istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmak ve üretme isteklerini geliştirerek toplumsal yaşama uyumlarını güçlendirmektir.` ifadesini kullandı.

Açılışa, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, cezaevi savcısı Ahmet Kınık ile bazı kurum amirleri katıldı. Katılımcılar açılışın ardından, hükümlülerin yaptığı el sanatlarının bulunduğu sergiyi gezdi.

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