Hafif Sağanak Yağışlı 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.05.2023 09:38

Ardahan’da buğday ve arpa ekimi başladı

Ardahan’da çiftçilerin hububat ekimi mesaisi başladı. Yılda ortalama 4 bin bin dekar alanda hububat ekiminin gerçekleştirildiği ilde, buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturulmaya başlandı.

Ardahan’da buğday ve arpa ekimi başladı

Ardahanlı çiftçilerin arpa ve buğday ekim telaşı başladı.Ardahan merkeze bağlı Ak köyünde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve kavılca buğdayı ve arpalar toprakla buluşturuluyor.

Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor.

Yahya Altun, dışarıdan tohum almadıklarını, bölgeye has arpa ve buğdayı toprakla buluşturduklarını söyleyerek, `Ardahan’da ekim sezonu başladı. Biz kendimize ait olan tarlalarımızı ekiyoruz. Öncelikle tohum serpiyoruz. Dışarıdan değil kendimize has arpa ve buğdayı toprakla buluşturuyoruz. Önce tohum serpiyoruz, sonrasında da sürmeye başlıyoruz` dedi. 

ETİKETLER
Ardahan Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Bitlisli esnaf Türkiye'nin yerli aracı Togg'u teslim aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı
10:42
Canlı bomba zannedilen kişi çoban çıktı
10:37
Brezilya’da kuş gribi alarmı
10:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluşacak
10:29
Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
10:25
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
FOTO FOKUS
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ