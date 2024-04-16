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Güncel
AA 16.04.2024 17:54

Hakkari'de besiciler hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, sürülerini çetin geçen kışın ardından yeşeren meralarda otlatmaya başladı.

Hakkari'de besiciler hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı

Kışın en çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, havanın ısınması ve karların erimesiyle meralar yeşerdi.

Kış boyunca ahırlarda baktıkları hayvanlarını yem ve kuru ot ile besleyen hayvan sahipleri, baharın gelişiyle rahat bir nefes aldı.

Sürülerini karlı dağların eteklerinde yeşeren meralarda otlatmaya başlayan besiciler, yem maliyetinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Yürekli köyündeki besicilerden Salih Kartal, zorlu bir kışı geride bıraktıklarını, ilçede havanın ısınmasıyla hayvanları meralara çıkardıklarını söyledi.

Baharın gelmesine sevindiklerini belirten Kartal, "Burada bahar mevsimi çok güzel oluyor. Hayvanlarımızı çıkardık. Mutluyuz. Köyümüzde bir tarafta kar bir tarafta yeşillik var. Kışın çok zorluk çekiyoruz. Yaklaşık 5-6 ay karla mücadele ediyoruz. Kuzuları daha çıkarmadık. Onları da birkaç gün sonra çıkaracağız. Bizim işimiz bu." diye konuştu.

Hurşit İşleyen de 5 aydır ahırlarda besledikleri hayvanları meralara çıkardıklarını anlatarak, "Kışın hayvanlar ahırlarda kalıyor bu da masraflı oluyor. Bölgemizde binlerce hayvan meralara çıktı. Biz de hayvanlarımızı merada otlattığımız için mutluyuz." dedi.

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