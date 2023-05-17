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Güncel
AA 17.05.2023 20:48

Hakkari'de arıcılık kursu düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kursiyerlere kovan başında uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.

Hakkari'de arıcılık kursu düzenlendi

Şemdinli Halk Eğitim Merkezince açılan arıcılık kursuna 28 kişi katıldı.

Usta öğreticiler, katılımcılara, arı ırkları, arının mevsimlik bakımları, beslenmesi, hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri, bal, propolis, arı sütü, arı zehri, balmumu polen, gezgin arıcılık, bitki florası, oğul ve bölme işlemleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Halk Eğitim Müdürü Nabi Özel, çiftçilere destek olmak amacıyla uygulamalı arıcılık kursu açtıklarını söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verdiklerini belirten Özel,"Katılımcılara arıcılık konusunda eğitim verdik. İlçemizde çok kaliteli bal üretimi yapılıyor. Bu kaliteyi daha da artırmak istiyoruz. Birçok aile geçimini arıcılık yaparak sağlıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Yusuf Güneş ise ilçede arıcılığın yoğun yapıldığını anlatarak, "Eğitimimizi uygulamalı tamamladık. Bal üretimi konusunda eğitim aldık. Daha kaliteli bal üretimi yapmayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Hakkari Arıcılık
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