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Güncel
AA 25.07.2023 23:35

Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

İlçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, güvenlik korucusu Hasan Çiftçi şehit oldu.

Eski Beyyurdu Karakolunda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Beyyurdu köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Gözyaşlarını tutamayan şehidin yakınlarını askerler teselli etti.

Törene, şehidin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

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