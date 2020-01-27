Kar örtüsünün 6 ayı aşkın süre yerde kaldığı Hakkari'de, sömestir tatilini fırsat bilen kayak tutkunları ile İran ve Irak'tan gelen ziyaretçiler, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 metreyi bulduğu kentte, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresince yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, bölge illerinin yanı sıra komşu ülkelerden de ziyaretçileri ağırlıyor.

Kente gelen turistler ile sömestir tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine akın ederek snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklerin oluşturduğu manzaranın tadını çıkarırken, bazıları da mangal yakıp semaver çayı içti.

"5 yıldızlı otelle konaklama sorununu çözeceğiz"

Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın kentte vakit geçirilebilecek en güzel yerlerin başında kayak merkezinin geldiğini, insanların güzel zaman geçirmek için merkeze akın ettiğini söyledi.

Son zamanlarda kayak merkezinde önemli bir yoğunluğun yaşandığını belirten Yıldırım, "Bölge illerinin yanı sıra Irak ve İran'dan kayak tutkunları merkezimize geliyor. Karın erken yağması ve kar kalitesinin iyi olması büyük avantaj. Buradaki yoğunluk bizi sevindiriyor. İnsanlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz. Kayak tutkunları burada olmaktan mutlular." diye konuştu.

Merkeze 5 yıldızlı bir otelin yapılacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sayede konaklama sorunu da çözülecek. İlerleyen dönemlerde merkezdeki 3 bin rakımlı dağların kuzey yamaçlarına da kayak pisti yapabiliriz. Buradaki kayak pisti de uluslararası düzeyde. Çok ciddi bir talep var. 1 Mart'ta kar festivali yapmayı planlıyoruz. Gelenekselleşen festivalimiz, geçen sene çok güzel geçti. Bu sene daha iyi olacak."

"Keyifli zaman geçiriyoruz"

Irak'tan gelen Şehiyan Lutfi de kayak merkezinde eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Yüksekova'daki yakınlarını ziyaret ettikten sonra kayak yapmak için merkeze geldiklerini anlatan Lutfi, "Akrabalarımızla güzel zaman geçiriyoruz. Merkez çok güzel ve bize yakın. Bu nedenle fırsat buldukça buraya gelip eğleniyoruz. Bugün 2 aileyle geldik. Akrabalarımız da burada olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlyas Çoğaç ise merkeze gelip stres atmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada güzel zaman geçiriyoruz. Her yer cıvıl cıvıl. Hakkari'de çok güzel bir merkez yapılmış. Birçok kişi mangalla uğraşıyor ama biz kayağın keyfini çıkarıyoruz. Az da olsa şehrin keşmekeşinden kurtulmak istiyoruz." dedi.

Merkezde kayak yapan kayakseverler, yeni açılan pist ve telesiyej sistemiyle kayak merkezinin uluslararası standartlara ulaştığını vurguladı.