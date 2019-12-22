Rusya Savunma Bakanlığına ait Tupolev Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü.

Aralarında Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyenin de bulunduğu yolcuları taşıyan Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Moskova'dan havalandı. Yakıt ikmali için Soçi'ye inen uçak, tekrar havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz'e düştü.

Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri verecek 64 müzisyen dışında 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisini de taşıyordu. Kazadan kurtulan olmazken 4 gemi, 4 helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığı arama çalışmalarında Tu-154'ün parçaları, Soçi kıyılarında, Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildi. Çalışmalarda uçağın kara kutularına da ulaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın Haziran 2017'de sonuçlandığını, Tu-154'ün, kaptan pilotun hatası nedeniyle düştüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Belli başlı öteki olaylar:

23 Aralık

1872- Vefa Lisesinde eğitime başlandı.

1876- I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet, 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.

1888- Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh, kulağını kesti.

1930- Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Kubilay katledildi.

1931- Romancı Mehmet Rauf 56 yaşında öldü.

1941- Japonya, Hong Kong'u işgal etti.

1963- Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.

1979- Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı, Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.

1986- Altı yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

1996- Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.

2009- Tiyatronun usta isimlerinden Cüneyt Gökçer, 89 yaşında vefat etti.

2011- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralı kurtarıldı.

2013- Rusya'da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov, 94 yaşında hayatını kaybetti.

2014 - Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.

2016- İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

2017- Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless hayatını kaybetti.

24 Aralık

1524- Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.

1638- Padişah IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.

1867- Şair Tevfik Fikret doğdu.

1923- Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.

1931- Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1947- Gerilla lideri Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde ''Serbest Yunan Hükümeti'' ilan etti.

1951- Libya bağımsızlığını duyurdu.

1963- TRT Kanunu kabul edildi.

1966- Sovyet araştırma istasyonu ''Luna 13'', ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1974- Beatles topluluğu dağıldı.

1979- Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.

1979- Zeki Ökten'in yönettiği ''Sürü'' filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

1994- Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

1995- Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.

1998- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararını, ''usul eksiklikleri'' nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de, Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ''üçüncü yargılamasında'' 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.

2003- Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında bir kişi öldü, çarşı kullanılamaz hale geldi.

2013- ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.

2016- BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi.

25 Aralık

MS 336- İlk ''Noel kutlaması'' Roma'da yapıldı.

1522- Rodos, Osmanlı egemenliğine geçti.

1638- Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.

1921- Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.

1926- Japonya imparatoru Yoşito'nun ölümü üzerine oğlu Hirohito, imparator oldu.

1936- Şark Demiryolları, hükümet tarafından satın alındı.

1950- Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul Beyoğlu'nda açıldı.

1952- Said Nursi'nin yargılanmasına başlandı.

1963- Kıbrıs'ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi.

1972- Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.

1973- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.

1976- Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.

1977- Charlie Chaplin (Şarlo) öldü.

1985- Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1989- Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena idam edildi.

1991- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikail Gorbaçov istifa etti.

2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.

2016- Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü. Uçakta bulunan, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinden kurtulan olmadı.

2016- Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiklerini bildirdi.

26 Aralık

1890- Antik Truva kentini bulan Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Napoli'de öldü.

1893- Çinli lider Mao doğdu.

1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldılar.

1925- Türkiye'de uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

1932- Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.

1934- Menemen'de yaptırılan Kubilay Anıtı açıldı.

1938- CHP Olağanüstü Kurultayı toplandı, İsmet İnönü değişmez genel başkan seçildi.

1992- Ankara ve Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.

1997- Matematikçi Cahit Arf, İstanbul'da öldü.

2004- Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 300 bin kişi öldü.

2013- Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, asgari ücretteki 16 yaş ayrımının kaldırılması kararlaştırıldı.

2016- İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti.

27 Aralık

1907- Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.

1919- Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.

1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.

1936- İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1939- Erzincan'da Richter ölçeğine göre 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 32 bin 962 kişi öldü, 100 bin kişi yaralandı.

1976- Van'da 24 Kasım'daki depremin ardından bölgede yardım çalışmaları yapan askeri helikopter düştü, 4 subay şehit oldu.

1979- Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin, Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından Kabil'deki Afgan hükümeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin, görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı.

2007- Pakistan'da muhalefet lideri ve eski başbakanlardan Benazir Butto, Ravalpindi kentindeki parti mitinginin ardından uğradığı saldırıda öldü.

2017- Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin anlaşmalar tamamlandı.

28 Aralık

1908- Sicilya Messina'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 70 bin kişi öldü.

1913- Gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi hayatını kaybetti.

1967- Kıbrıs Türk toplumu, Ada'da ''Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi''ni kurdu.

1975- Türk-Sovyet iş birliğiyle inşa edilen İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksey Kosigin'in de katıldığı törenle açıldı.

1995- Yargıtay, 12 Eylül'den sonra açılan Devrimci-Yol davasında verilen kararları onadı. Buna göre aralarında Merkez Komitesi üyelerinin de bulunduğu 36 kişi hakkındaki müebbet hapis ile 7 kişi hakkındaki idam cezası onandı, 176 kişi hakkındaki mahkumiyet kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırıldı.

1996- Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 6 çocuk kayakçı öldü.

1997- Ankara Metrosu'nun Kızılay-Batıkent hattı hizmete girdi.

2004- İslam Konferansı Örgütünün (İKÖ) Genel Sekreterliğine seçilen Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, görevi Abdülaziz Belkaziz'den teslim aldı.

2011- Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde tespit edilen gruba havadan operasyon düzenlendi, olayda Türk vatandaşı oldukları ve kaçakçılık yaptıkları anlaşılan 35 kişi hayatını kaybetti.

29 Aralık

1921- İsmet Paşa'nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetler'e karşı saldırıya geçti.

1941- NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1964- Süleyman Demirel, Adalet Partisinin (AP) ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine partinin genel başkanı seçildi.

1976- Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda Murat 131'in imalatına başlandı.

1984- Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1990- 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.

1995- Türkiye, Yunanistan'a nota vererek, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu bildirdi. Kriz, 27 Aralık'ta Kardak kayalıklarına oturan bir Türk teknesinin hangi tarafça kurtarılacağı tartışmasıyla başladı. ABD'nin de araya girmesiyle Kardak'tan Yunan bayrağı indirildi ve gemiler çekildi.

2013- Formula 1'in efsanevi şampiyonu Michael Schumacher, Fransa'da kayak yaparken kaza geçirdi ve başını taşa çarparak komaya girdi. Schumacher, komadan çıkmasının ardından, Fransa'daki Grenoble Hastanesinden İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Daha sonra Schumacher'in tedavisinin evinde sürdürülmesine karar verildi. Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 44 yaşındaki pilot, 2012'de yarış kariyerini noktalamıştı.

2016- ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala Amerikan yönetimi, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alarak Washington ve San Francisco'da görevli diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kaynak: AA