Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Toplantıda, yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararlar görüşüldü.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek." dedi.

21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

Ülkenin tamamında her gün uygulanan akşam 21:00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. (COVID-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek." ifadelerini kullandı.

Buna göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlama, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam edecek. İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller...

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.