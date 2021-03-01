112 Acil İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Karatepe Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadının bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, sol el bileğinde "Sevgi İzi" bulunan bu kişi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile iletişime geçti.

Kayıtlarda yapılan araştırmada, Alpu ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Tarhan (74) olduğu anlaşılan kadın, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.