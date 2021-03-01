Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tabletler Hatay'da öğrencilere dağıtılıyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan Hataylı öğrenciler için gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor.
Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda ilçede 1175 öğrenciye tablet bilgisayarlarını teslim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, yaptığı açıklamada tablet bilgisayarların öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Bayraktar, ayrıca internet erişimi olmayan öğrencilere de aylık 25 GB internete sahip sim kartlarında dağıldığını belirti.
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