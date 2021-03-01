Aşı yaptırmasının ardından Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm sağlık çalışanlarının yoğun gayretleriyle salgın sürecinin iyi yönetildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aktaş, "Ülkemizde aşılama süreci başladı. Takvime göre de biz bugün İl Sağlık Müdürümüzün öncülüğünde aşımızı olduk. Tüm hemşehrilerimize şunu tavsiye ediyorum; kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Hep beraber bu zorluğu yeneceğiz. Biz güçlü bir ülkeyiz, bu sıkıntıyı hem sağlık çalışanlarımızın özel gayretleri hem de sağlık altyapımızla aştık, aşıyoruz" dedi.

Aktaş, en kısa zamanda normal günlere dönmek arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da Aktaş'a eşlik etti.