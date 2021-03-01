Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Toplantıda, yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararlar görüşüldü.

Kafeler ve restoranlar açıldı mı?

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında hizmet verebilecek. Kafeler restoranlar ve lokantalar gibi işletmeler saat 07:00-19:00 arası hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. " dedi.