Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık olacak?
Restoranlar açıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Kafe ve restoranların çalışma saatleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.
Toplantıda, yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararlar görüşüldü.
Kafeler ve restoranlar açıldı mı?
Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında hizmet verebilecek. Kafeler restoranlar ve lokantalar gibi işletmeler saat 07:00-19:00 arası hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. " dedi.
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