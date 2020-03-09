Haber Giriş: Kaynak: AA
Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildi
[Fotoğraf: AA]
Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.
Başverimli Belde Belediyesince hazırlanan 2 bin 500 kişilik çorba Tır Parkında sürücülere dağıtıldı.
Belediye başkanı Medeni Tatar sınır kapısının bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığını belirterek, "Burada bekleyen sürücü arkadaşlarımızın aileleri burada değil. İmkanlarımız ölçüsünde onlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
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