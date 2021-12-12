UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi ilçe, yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihi oldu.

Osmanlı döneminden kalma eserlerle açık hava müzesini andıran ilçede Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden de tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, tarihi ilçenin özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Salgın öncesi yılda 1 milyonu aşkın turisti ağırladıklarını anımsatan Türköz, herkesi tarihi ilçenin güzelliklerini görmeye davet etti.

Kayseri'den gelen Edanur Erkin de ilçenin tarihi yerlerini gezdiğini belirterek, "Safranbolu'yu çok beğendim. Burada Osmanlı döneminin tarihi kokusunu ve yaşantısını hissedebiliyoruz." dedi.