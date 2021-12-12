Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da eğitim gören üniversite öğrencileri, başlattıkları gönüllülük projesiyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.
Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, bölgede etkili olan kış şartlarından dolayı sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için proje geliştirdi.
Bu kapsamda harçlıklarını biriktiren öğrenciler, KYK Müdürlüğünün de desteğiyle aldıkları mamaları sokaklardaki hayvanların yoğun bulunduğu noktalara bıraktı.
Öğrencilerden Büşra Mizan, etkinliği sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Etiketler: Sokak Hayvanları Iğdır
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