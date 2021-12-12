Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuş çıktığı sırada park halindeki araç ile bariyere çarparak evin bahçesine düştü.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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