Güroymak’ta deneme sınavı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan ve kurslara devam eden 500 öğrencinin katılımıyla deneme sınavı yapıldı.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "500 öğrencinin katılım sağladığı deneme sınavında gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanmaktadır" dedi.



Güroymak Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulunu ziyaret ederek sınav heyecanlarına ortak olan Budak, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak'a okul müdürleri eşlik etti.