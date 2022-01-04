Mucur Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Mine Berktaş, ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlamak için veliler ve öğrencileriyle "Çocuklar Üşümesin Diye Bir Bot Bir Mont" projesi başlattı.

Kırşehir'den iş insanı Ramazan Kaya'nın girişimleriyle Hollanda'daki Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı, projeye destek sağladı.

Vakfın desteğiyle temin edilen bot ve montların bir kısmı Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaya, Mucur'da başlatılan projeye destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, Amsterdam Esnaflar Birliği Vakfı ile irtibata geçtiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullardan taleplerin alındığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amsterdam Esnaflar Birliği'nin Mucur'daki okulun projesine destek vermesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere 470 tane bot ve mont hediye dilecek. Güle güle kullansınlar diliyorum. Mucur'daki okulun müdürü ve yönetimine, öğretmen Mine hanıma teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada çok emeği geçen insan oldu. Okullardan talepler alındı, bu taleplere göre özel koliler hazırlandı. Buraya sembolik olarak bir kısmını getirdik. Tedarikçi firma tarafından ilkokullara teslim edilecek."

Proje koordinatörü öğretmen Mine Berktaş da sınıfında başlattıkları projenin katkılarla Kırşehir geneline yayıldığını ifade ederek, "Projemiz büyüdü ve birçok öğrenciye ulaştık. Kırşehir ve Mucur'da birçok öğrenciye ulaştık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Velilerime, okul yönetimine ve katkı veren iş insanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, proje ve desteklerden dolayı Kaya ve Berktaş'a plaket takdim etti.